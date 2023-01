Accidente en el metro no es un sabotaje: Fernando Espino

El Sindicato de trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro recibió con ‘sorpresa y preocupación’ las declaraciones que hizo la Fiscalía capitalina, con las que trata de culparlos de las fallas en el transporte público. El líder del Sindicato, Fernando Espino, negó que desde el sindicato hayan relacionado la cuestión política con la parte técnica, pues asegura que lo que sucede en el metro es un asunto meramente técnico que se ha dado en los últimos años por la falta de inversión.

“No aceptamos que es un sabotaje y menos provocado por los compañeros del sindicato. Lo del corte de cables, se trata de un robo que se ha venido realizando desde hace tiempo. Generalmente se da en los registros, en las rejillas y en la calle. Los indigentes hacen su lumbre en los registros y los queman sin saber el perjuicio que están ocasionando, pero esto ha sucedido toda la vida y sucede muy seguido en las diferentes líneas, hay gente que se dedica a robar cable para venderlo. Además esto sucede en todos los metros del mundo pero no es válido que la Fiscalía nos señale como saboteadores y que un gobierno de izquierda nos trate como delincuentes”, reiteró.

Por otro lado, explicó que el problema de la línea 3, de dio desafortunadamente debido a que los indigentes quemaron el cable de señalización en un registro y eso desató una serie de problemas en los que nada funcionó y se ocasionó el choque y el accidente, por ello, exigen un peritaje.

“Estamos exigiendo que se haga un peritaje técnico y que se discuta con expertos en la materia y hasta después se discuta con la Fiscalía porque ellos no son expertos, no tienen el conocimiento necesario para resolver un asunto técnico. Lo terrible es que el mismo director haya pedido la intervención de la Fiscalía y no tenía por qué, ya es ahí una cuestión de interpretación”, concluyó.