Quien haya sido aludido por AMLO, tendrá derecho de réplica: Xóchitl Gálvez

La senadora había pedido a López Obrador asistir a una de sus conferencias de prensa, esto después de que el mandatario dijo que Gálvez había votado en contra de los programas sociales del Gobierno y el presidente se lo negó. Ahora, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, afirma que el derecho de réplica aplica a cualquier emisor de contenido original, así como medios de comunicación y que aunque antes no se había querido ver que si la presidencia de la república tiene un programa, se tienen que hacer responsables de esa información, ahora un juez, admite su amparo.

“Metí un amparo porque AMLO es un sujeto obligado y por primera vez un juez se animó a admitir este tema. No sé qué resolverá pero es interesante porque si dice que la ley no se le aplica, habrá que modificarlo y es un buen precedente para cualquier ciudadano que sea aludido en la mañanera. A lo que yo quiero tener derecho de réplica es a lo que dijo el presidente sobre querer quitar los programas sociales, yo no quiero quitar los programas sociales, quiero hablar de cómo se puede realmente erradicar la pobreza”, explicó.

Finalmente aseveró que será interesante lo que suceda porque su propuesta es que además de programas sociales, se le dé a los ciudadanos herramientas laborales y que dejen de migrar. Además de que esto sentará un precedente para que se le dé espacio a las personas a las que el presidente ha aludido.