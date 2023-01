Accidentes en el metro, acciones del crimen organizado: Jorge Gaviño

Aspas de plástico, latas y robo de cable, han sido algunos de los adelantos que han dado las autoridades sobre las constantes fallas que se han reportado en diversas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro. El ex director del Metro con Miguel Mancera, Jorge Gaviño, explicó que estas versiones sí pueden ocasionar accidentes como los que se han registrado, pues cuando una lata toca la barra guía son 150 volts de corriente directa, es decir, como una explosión.

“Incluso algunos trabajadores han visto cuando una lata llena explota porque el calor es muy intenso. Primero provoca un fogonazo y quemaduras a las personas que estén cerca, lo mismo con alguna sombrilla, aunque con el plástico no realmente. Lo que ha pasado últimamente, yo lo he revisado y lo que nos informan es que sí son situaciones atípicas, por ejemplo, el robo de cable ya suena incluso a delincuencia organizada. No creo que pueda robarse más de 100 metros una persona que viva en la calle, hacerlo es muy complejo”, explicó.

Por otro lado, sobre la reapertura de algunos tramos de la línea 12, aseguró que les han enseñado los trabajos realizados y las rehabilitaciones de las estaciones que ya se abrieron y se están poniendo macroestructuras que soporten el peso para evitar cualquier tipo de catástrofes.

“Pedimos una reunión con todo el consejo consultivo para ver cómo se hará la estructura de los 6km que se deben apuntalar”, concluyó.