Estabilidad en tipo de cambio es un triunfo de gobierno: Gerardo Esquivel

Después de que por decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, no se le concedió un nuevo periodo a Gerardo Esquivel como subgobernador del Banco de México, el ex subgobernador de Banxico afirmó que regresará a la academia, (aunque en realidad nunca la dejó) y que es una decisión del presidente proponer, pero no cree que haya quedado raspada la relación.

“Aunque no haya quedado yo, consideré que era mejor para mí y para lo que puedo contribuir no aceptar ninguna de esas posibilidades y regresar a la academia. Una pregunta frecuente en los informes trimestrales era si estaba dispuesto a seguir y yo dije que con gusto lo haría pero tampoco es una condición y el presidente tiene la prerrogativa de proponer y defender. Ahora que propuso otra cosa no lo voy a cuestionar, pienso que está en su derecho”, defendió.

Por otro lado, dijo que no quisiera hacer un juicio de valor sobre la trayectoria del nuevo subgobernador de Banxico, Omar Mejía Castelazo, pues se trata de una persona a quien conoce desde hace muchos años y la valoración sobre su desempeño y demás lo tendrá que hacer la Comisión Permanente.

“Sí quisiera decir que en todo caso, lo que yo sé y conozco de la trayectoria de Omar Mejía es que tiene experiencia, no es alguien completamente fuera del circuito de personas que saben de estos temas. Creo que es un buen servidor público, no creo que sea un novato en los temas y de nuevo, ese juicio lo hará la comisión. La mayor parte de las diferencias que yo tuve antes sobre algunos temas eran al margen y hay que decir también que buena parte de las últimas decisiones las acompañé”, agregó.

Además, aseguró que hay una buena situación macroeconómica y hay cuentas con el exterior muy favorables, pues se ha permitido que Banxico tome decisiones de forma autónoma para mantener la estabilidad en tasas.

“Mi último voto disidente fue que ya era buen momento de detenernos en el aumento de tasas hasta ver que la inflación realmente comienza a bajar. Me asumo como alguien partícipe y colaborador del gobierno de Andrés Manuel López Obrador pero una vez integrado a Banxico, tomé decisiones de forma autónoma y en pro del país. Ahora soy un analista independiente que simpatiza en muchas cosas con el proyecto original y que también hace críticas constructivas”, explicó.

Finalmente, respecto a la situación de la ministra Yasmín Esquivel, declaró que como investigador y profesor, y con base en los principios éticos y académicos que tiene, piensa que la situación de Esquivel es indeseable y que la ministra debería tomar la decisión de ya no sostenerse porque la UNAM ya emitió un comunicado ayer y son cosas que no deberían pasar en una instancia como la Suprema Corte de Justicia de la Nación.