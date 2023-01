Diez personas fueron detenidas por su presunta relación con el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva. El Secretario de Seguridad Ciudadana de CDMX, aseguró que fue un ataque de criminales que intentaron atentar contra la vida de Ciro Gómez Leyva y que al momento, lo que tienen es que hubo varios días en los que un Seat Ibiza negro estuvo vigilando y haciendo recorridos afuera de las instalaciones de Grupo Imagen.

“Uno de los conductores fue detenido y estamos seguros que ese fue el vehículo involucrado. Sabemos que es una célula delictiva que opera en Ciudad de México y también Estado de México pero aún no podemos determinar a qué cártel pertenecen. Es una célula bastante violenta cuyos vínculos seguimos investigando. Aún no tenemos declaraciones de estas personas y no queremos especular pero se aseguraron muchas armas y explosivos”, detalló.

Además, agregó que las investigaciones arrojan que sí tenían el objetivo de matar a Ciro y que lo más importante es que su equipo se deja llevar por la evidencia y no por ningún tipo de información o diálogos informales.

“Validamos toda la evidencia científicamente. Todo depende del análisis que salga hoy para saber si estamos cerca de resolver este caso”, concluyó.