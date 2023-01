El legado del papa fue su lucha contra la iglesia: Roberto Blancarte

Cientos de personas hacen cola dentro y fuera de la basílica de San Pedro del Vaticano para despedirse del papa emérito. De acuerdo con Roberto Blancarte, experto en temas religiosos, el papa Benedicto XVI fue un pontífice que intentó tomar en serio las críticas que se hacían al sistema del clérigo del Vaticano y ese será su verdadero legado.

“Habló mucho de corrupción, de pedofilia, etc. Se cansó de combatir todos los sectores y no tener el apoyo. Se le recordará por eso y por lo que significó su renuncia, donde asumió que no tendría fuerzas para afrontar un problema tan grande. Benedicto quiso arreglar algunas cosas sobre la iglesia pero no necesariamente fue un reformista. Cultivó ciertas continuidades e hizo algunas declaraciones importantes como las condenas a los Legionarios de Cristo y a Nazón”, declaró.