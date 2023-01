Se rompió un techo de cristal y no hay que escatimar que la ministra Piña es la primera mujer en la SCJN que presidirá, y además es calificada como una gran decisión. Y aunque según el investigador del IIJ de la UNAM, Tito Garza Onofre, no se dejaron amedrentar por la defensa de Yasmín Esquivel, por la ciudadanía o por el presidente, hay muchos retos por delante.

“Va a cambiar la presidencia pero la corte sigue siendo la misma y Yasmín seguirá siendo miembro del pleno, el contexto político es complejo. Hay varios retos a cumplir y el poder judicial no se cambiará de la noche a la mañana. El hecho de que la ministra Norma Lucía Piña no tenga redes sociales, no es falta de transparencia, es dejar de democratizar a través de tiktoks o redes sociodigitales para hacerlo en sentencias. Viene bien la renovación aunque aún habrá que ver como actúa Piña cuando comience a ser atacada o criticada por el presidente”, explicó.

Por otro lado, dijo que lo primero que hay que decir es que una de las cuestiones más importantes es que la Corte no debe tener un protagonismo mediático y por ello, lo que hizo Zaldívar deslegitimó mucho a la Suprema Corte. Lo que espera es que una persona que ha tenido tanto tiempo en la carrera judicial, pueda resolver muchas disputas con argumentos jurídicos, y encuentre la cuadratura desde la constitución y el derecho, que será el primer reto de la ministra Piña.

“El tema de la ministra Esquivel no es un tema fácil, quien debe tomar un primer paso es la UNAM, luego de ello el poder judicial podrá actuar en consecuencia. La legitimidad, la confianza y lo que ha dicho la ministra Yasmín Esquivel, ha decaído bastante. Lo que hizo la Fiscalía abona más a la confusión, parece complicidad porque además este organismo no tiene las facultades de decir si la tesis de la ministra es o no plagio. Se está metiendo en terrenos complicados en los que no debe meterse”, concluyó.