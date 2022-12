El dirigente nacional del PRI, quiere quedarse hasta las elecciones presidenciales. El Consejo Político Nacional del PRI aprobó una reforma a los estatutos del partido para que tenga facultades de aprobar la prórroga de la presidencia nacional de Alejandro Moreno Cárdenas hasta que concluya el proceso electoral del 2024, en que se elegirá Presidente de la República y se renovará el Congreso de la Unión. El coordinador de senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió que Moreno mentiría nuevamente, y que lo que busca ahora es tomar todas las decisiones de la alianza, si es que se da, de la candidatura a diputados y senadores y la más importante (la de él), para protegerse, cuidarse y estar en el senado para lo que venga después del 2024.

“Yo quiero la alianza pero corre riesgo con Alito, hoy él cree que le pertenece el partido pero no es así. Hay que tener cuidado porque habemos muchos priístas que sí queremos la alianza y podemos unirnos y trabajar entre nosotros aunque él esté en el partido. Alguien que ya traicionó algo, creo entender que porque tiene la firma del partido deben estar con él pero no es así, hay que tener cuidado. Lo que quiere Alito es obediencia, no militancia pero a pesar de eso, sé que los militantes estarán ahí”, expresó.

Finalmente reiteró que afortunadamente su partido es mucho más grande que sus dirigentes y está demostrado que a pesar de Alito, se sigue teniendo un 17% que siguen millones de personas porque es un porcentaje del PRI que sí cumple.