Hoy AMLO ratificó su ignorancia a la constitución: Federico Reyes Heroles

En el marco de la marcha que se llevó a cabo en defensa del INE y contra la Reforma Electoral, el escritor y comentarista destacado, Federico Reyes Heroles, aseguró que hay una tradición de la calle que se ha recuperado, que fue recuperada por ciudadanos que miró diversos y sin acarreos aunque haya personas que intentaron agredir. a quienes los vi diversos, sin acarreos.

“Me gustó el mensaje de José Woldenberg porque sólo fue sobre la defensa de un patrimonio que es de los mexicanos. Y aunque las cifras suben y bajan, yo creo que no hubieran cabido en el Zócalo. La oposición está ahí y Morena trae un problema importante de votantes. Ya no queremos mesías, queremos un servidor público que sea profesional. Que sea un buen administrador. Además, las marchas son relativamente nuevas y han sido muy útiles para expresar aquello que no está siendo escuchado, pero ayuda a manifestar que buscamos a alguien competente”, agregó.

Además, reiteró que muchos de los actores que estuvieron presentes en el plebiscito, no eran actores políticos, sino sociales o académicos, y que es importante señalar que hay actores civiles que tienen mucho más crédito y presencia que los dirigentes de los partidos.

“Los ciudadanos consideran que las vías tradicionales no están funcionando y por eso salieron a marchar. AMLO hoy ratificó que no escucha ni quiere ver lo que se le opone, deja ver su encaprichamiento y su ignorancia completa a la constitución, porque no puede modificar leyes secundarias, esto escalaría a la Suprema Corte de Justicia”, explicó.

Finalmente, sobre las declaraciones y acciones tomadas por Ricardo Monreal, aseveró que confía en que conoce la constitución y que este pleito no irá muy lejos, y terminará en la SCJN con varias impugnaciones por inconstitucionalidad.

“Estamos perdiendo el tiempo”, concluyó.