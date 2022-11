MC solo quiere jugar al poder: Alito Moreno

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, dijo que en su partido no votarán a favor de la reforma electoral porque nunca aprobarían ninguna reforma que le reste al INE y aseguró que PRI, PAN y PRD, votaron en contra de la reforma a la Guardia Nacional, y que por lo que votaron fue por la temporalidad.

“Nosotros no tenemos ningún pacto con el Gobierno, en la Cámara de Diputados ninguna de nuestras iniciativas han querido reformar el tema electoral. La integración fue un grupo de trabajo donde se analizan todas las iniciativas, pero en el PRI no aceptaremos ni apoyaremos ninguna propuesta que debilite al INE. Tenemos una coalición legislativa, somos parte de la oposición y estamos construyendo una coalición electoral”, aseveró.

Reiteró que el PRI siempre ha cumplido con los acuerdos y compromisos que pone sobre la mesa, y ejemplificó con el compromiso de las reformas que no se iban a aprobar: Guardia Nacional, reforma eléctrica y electoral, donde en dos de tres el PRI ha cumplido.

“Estamos trabajando para ir en coalición a Coahuila y ganar 2023. Estamos convencidos de que la única alianza que tiene el PRI hoy es con PAN y PRD. Yo no tengo nada que esconder, he enfrentado la persecución política de este Gobierno y por eso seguimos firmes, fortaleciendo nuestra coalición. Están equivocados si creen que no estoy firme contra el Gobierno”, concluyó.