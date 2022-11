Sheinbaum ya no está concentrada en CDMX, sino en su candidatura: Lía Limón

Durante la rendición de su primer informe, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, se destapó como aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2024 y aseguró que le pueden ganar a Morena porque la ciudad está peor que antes.

“Si llegamos con una alianza, para construir un mandato de coalición, yo quiero ser la candidata. Claudia Sheinbaum está muy ocupada en su candidatura y su campaña, y dejó abandonada la ciudad. No están bien las cosas aquí y la oposición está demostrando que sí puede haber gobiernos responsables”, expuso.

Además, sugirió que urgen reparaciones en servicios básicos e infraestructura, desde el transporte hasta el sistema de aguas y que la ciudad tiene todo para crecer en todos los ramos, pero hacen falta buenos gobiernos.

“Todos los que levantamos la mano para Ciudad de México 2024 tenemos una trayectoria notable pero lo importante no es tal cuál la competencia, sino llegar en alianza incluído Movimiento Ciudadano. Si no soy yo la candidata, no voy a pelear, quien quede tendrá todo mi apoyo”, concluyó.