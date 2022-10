Idelfonso Guajardo quiere ser candidato presidencial de oposición en 2024

Idelfonso Guajardo se destapó como aspirante a la candidatura para ser presidente en las elecciones de 2024 y dijo que aunque todavía no hay claridad en la organización, intentan que haya un escaparate abierto para saber quién tiene que representar a la oposición, pues todavía falta un año y medio para estar en la elección.

“El país no está por buen rumbo y eso se empieza a reflejar en el bolsillo de la gente, y no es lo mismo tener los niveles de popularidad a endosar esa popularidad y ya comienza a verse el costo en los estados por las pérdidas que ha tenido Morena. Yo tengo el antecedente de haber participado en un diálogo en space donde dije que sin duda debemos tener una decisión clara de agenda parlamentaria que se debe asociar con la agenda de Va x México. Y con la militarización no estamos de acuerdo porque no hay condiciones. Es un tema profundo donde no hay un apoyo a la militarización, sino una ganancia de tiempo”, aclaró.

Además, aseguró que él y un grupo muy importante de priístas en ningún momento irán con Morena en algo que dañe la democracia en México. Por ello, informó que el método de selección para 2024 primero es que sea en alianza sí o sí.

“Cualquier candidato particular va a dividir el bote. El PRI es mucho más que su dirigencia, abrimos un espacio importante para abrir la interlocución. Creo que debemos permitir que cada partido presente 2 o 3 candidatos para que la sociedad civil se vea representada y que posteriormente hagamos una primaria en coalición. Los tiempos son importantes y es evidente que este proceso debe desarrollarse a más tardar en el primer trimestre. Es un proceso democrático y abierto frente a uno de dedazo”, explicó.

Por otro lado, reiteró que los partidos deben juntarse y crear unidad como se ha demostrado en los intentos por el Estado de México. Y a su vez, dijo que no tiene miedo de los números porque mucho juega también el crimen organizado y la violación de lineamientos electorales, y eso es más importante que los números que especulan puestos ahora.

Respecto al tema del T-MEC, declaró que de línea directa tiene nota de que están impresionados los negociadores del T-MEC por parte de Estados Unidos pero que no hay que tener malas interpretaciones por parte del país.

“Lo que están haciendo es comprar tiempo sin presionar para no faltar a la relación con nosotros. No me sorprende cómo están actuando. Creo que hay que reconocer que estamos violando nuestros acuerdos en materia de energía y por eso en las consultas hay que resolverlo antes de llegar al panel. Lamentablemente la mal entendida soberanía energética nos puede llevar a seguir en confrontación con Estados Unidos y eso nos va a afectar a la larga”, agregó.