La virtual candidata del PRI al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral Vela, se reunió este domingo con los presidentes municipales emanados de su partido para cerrar filas y comprometerles a darle apoyo durante la campaña electoral del próximo año, cuando esté en disputa la gubernatura mexiquense. Según la ex Secretaria de Desarrollo Social del Estado de México, la contienda va muy interesante y muy retadora, y aunque no será fácil llegarán muy fuertes a 2023.

“Será una contienda de mucha organización partidista, de lograr una coalición ganadora y de propuestas que deberán cumplirse. Nuestro peor escenario es que nos preparemos para una “guerra” y saldremos a la batalla. No somos nuevos, no somos novatos ni ingenuos, así que nos prepararemos para ello”, declaró.

Por otro lado, respecto a la relación amistosa entre Alfredo del Mazo y el presidente Andrés Manuel López Obrador, aclaró que no es inusual y que siempre los gobernadores del Estado han visto primero por sus ciudadanos, no por conflictos partidistas.

“El Gobernador será muy respetuoso y nos tenemos que organizar para ganar por la buena. Habrá que verlo desde un tema de organización partidista, tendremos que hacer lo propio para estar listos. Estamos en el momento de la operación cicatriz, lo más importante es la inclusión, todos cabemos porque es un plan en defensa del Estado de México. Yo creo que del Mazo estará concentrado en ser Gobernador, no se pelean con ningún presidente porque queremos que les vaya bien a los mexiquenses”, explicó.

Finalmente aseveró que si el año pasado le ganaron a Delfina Gómez, no hay una razón por la que no puedan hacerlo este año, pues su objetivo es que todos se sumen y estén y los ex gobernadores sean fundamentales.

“Vamos a construir una coalición local, platicaremos con Movimiento Ciudadano y generaremos un proyecto fortalecido para 2023”, finalizó.