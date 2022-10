El 13 de septiembre el Secretario de la defensa llamó tendenciosos y agraviosos a quienes no comulgan con la militarización. Germán Martínez respondió que él no es de su tropa y que la civilización en la que él cree es la que aprendió de Benito Juárez, que decía que el ejército debe tener límites.

“Yo quiero a las fuerzas armadas levantando la mano y el honor, no soltando al hijo del Chapo. Se debe criticar a las fuerzas armadas, eso no nos hace anti-mexianos. No podemos confundir que gobierno, país y fuerzas armadas sean lo mismo. La bandera no es de su pertenencia y el ejército no tiene un dueño y que porten armas no los eleva por encima del pueblo”, expuso.

Por otro lado, aseguró que los títulos cómo el generalísimo deben ser reconocidos por la historia. Los que aprobaron que la Guardia Nacional perteneciera al ejército, debían dejar que hablara su jefa, no el mismo ejército.

“Para mí, guacamaya significa una debilidad enorme, yo quiero saber si ya investigaron cómo estuvo esa filtración y es que ante tanto poder entregado a los militares, se siembra una manzana de la discordia que no merecen los militares”, concluyó.