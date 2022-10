El país amerita enmendar diferencias partidistas: Enrique de la Madrid

El ex secretario de Gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, Enrique de la Madrid, se destapó como aspirante a la candidatura de 2024 y aunque admitió que no es el momento más óptimo para levantar la mano por el PRI, también lo ve como una oportunidad para demostrar que sí puede aportar, que hay que recordarle a los partidos el amor a México y lo mal que está la situación del país.

“Hoy “Alito” es el dirigente del partido y tiene un control importante sobre el PRI y lo que a mí me toca es ver cómo vamos juntos con los demás partidos. Hay que buscar acercamientos porque es la única forma en que seremos competitivos y le podemos brindar una mejor oferta al país. Lo que se decidió en el Congreso es que se debatió la prórroga de seguirle dando a los militares la posibilidad de administrar la Guardia Nacional. Yo estoy en contra de la militarización. Lo que necesitamos en México es invertir en logística que sirva porque importa eso, las carreteras, los puertos y los aeropuertos porque exportamos e importamos. Los de la mala idea fueron quienes están cancelando proyectos”, explicó.

Además, señaló que debido a la ausencia de dinero, lo que se debe aportar ahora son ideas en conjunto, pues de otra forma la oposición está destinada al fracaso.

“Juntos, se puede, separados y vanidosos estamos destinados al fracaso. A mí me gustaría que la competencia fuera a nivel de alianza, porque entonces sí vemos a todos los que aspiran, aspiramos y las habilidades. Debemos hacerlo juntos porque si no, no estamos vendiendo una alianza”, declaró.

Finalmente dijo que los partidos de la oposición coinciden en que no quieren deuda pública, un régimen autoritario alrededor de una persona, entre otras cosas. Aseguró que lo que más los une es lo que no quieren.