La justicia es el mejor proyecto en el que podemos invertir: México Evalúa

La organización civil México Evalúa presentó Hallazgos del 2021, una radiografía de la justicia penal en México. Edna Jaime, directora de la institución dijo que hay luces y sombras así como hay estados que construyen justicia y otros que no, aunque hay un balance general que no es positivo.

“Sabemos que es un contexto de alto conflicto social y sabemos que sin las instituciones correctas, con el personal y las capacidades correctas, estaremos así permanentemente. Alcanzamos a ver un repliegue del Gobierno Federal. La federación siempre cumple un rol de coordinación, planeación y distribución de recursos pero en este caso es invisible” detalló.

Por otro lado, dudó del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete respecto al tema de seguridad, debido a que hay diferentes dimensiones para evaluar en el estudio. Primero, hay uno de condiciones para que se pueda consolidar la justicia.

“Vemos si hay política pública, si hay asignación de recursos. En primer lugar tenemos a Querétaro, Nuevo León y Chihuahua en los primeros lugares. Lo grave es que cada vez se separan más los que tienen condiciones de los que no. Necesitamos esfuerzos sostenidos porque de nada sirve que llegue alguien preclaro con reformas y después se derrumbe todo, es clave que tomemos en cuenta que son reformas de largo”, explicó.

Además declaró que no somos consistentes con el hecho de que los mexicanos pongamos seguridad y violencia en primer tema de importancia pero no estemos dispuestos para poner recursos a combatirlo. Aseguró que si no se hacen cargo las instituciones civiles de los problemas de seguridad, hay una puerta grande a la militarización.

“Necesitamos invertir recursos y que todo se dé en el marco de la concepción de un sistema porque si las operaciones operan por su lado, no habrá resultados. Debe haber planeación, evaluación, repartición de recursos. Con eso estaríamos del otro lado”, concluyó.