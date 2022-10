Gustavo de Hoyos lamentó la posible disolución de la alianza opositora

Tras la decisión en el Senado de dejar a las fuerzas armadas en las calles hasta 2028, Gustavo de Hoyos declaró que no se debe minimizar el voto en contra de la agenda legislativa que se propuso por la ciudadanía, que emitieron varios senadores y senadoras del PRI y PRD porque pone en riesgo la coalición.

“La alianza no está muerta, está en suspensión pero se debe hacer una evaluación para saber con quiénes se puede seguir adelante y con quiénes no. El PRI es mucho más que su dirigencia y sus cámaras. He escuchado de muchos priístas y perredistas que quieren seguir con la coalición. Sí hay una posibilidad de alianza pero es mucho más complejo que hace unas semanas”, explicó.

Por otro lado, no descartó que se logre concretar un frente opositor y que se están explorando los caminos, aunque no es un tema sencillo y es inédito.

“En los diálogos que hemos tenido veo un ánimo aliancista. Es el ánimo que prevalece e incluso con Marko Cortés, es la evaluación que están haciendo quienes tengan la decisión final. Yo le apostaría sin dudas a que encontremos una coalición electoral en Edomex y Coahuila”, expresó.

Finalmente dijo que desde Sí por México estuvieron dialogando con MC, porque saben que es un partido muy importante, que tiene grandes coincidencias con la coalición y es mucho más lo que se tiene de afinidad que las diferencias.