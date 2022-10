Apenas terminó su gubernatura, se reactivó la orden de aprehensión en contra de Francisco Javier Cabeza de Vaca. Sin embargo, su abogado señaló que no sabe cómo hicieron el proceso tan rápido, pues se trata de un expediente de más de 60 mil hojas. Además, mencionó que no hace sentido la acusación, por lo menos, por la que giraron la orden antes y que si es la misma, no hace sentido, pero aún no la conocen.

“Creo que se trata de una persecución política porque es un tema que ya hemos hablado y donde la acusación no tiene mayor sentido. Todo se debe a la supuesta compra de un departamento. Como lo veo es como una persona que está acusada por algo completamente inexistente y basado en algo sin pruebas. Si algo ha hecho el Gobernador es dar la cara y hacer frente a la situación", aseveró.

Además, declaró que el ex Gobernador advirtió hace unas semanas que se iba a tomar unas vacaciones apenas terminara su gubernatura, y descartó que se trate de algún tipo de fuga.

“Llevamos un año metiendo todo tipo de pruebas, primero no sé cómo lo pudieron hacer tan rápido porque hasta denunciamos al juez porque la SCJN hace un año nos validó eso. Vamos a ejercer nuestro derecho de defensa una vez que conozcamos los cargos”, concluyó.