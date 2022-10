Va X México es una alianza que ya está muerta: Jesús Zambrano

Con 87 votos a favor de legisladores de Morena, el PRI, PRD, PT, PES y PVEM, el Senado aprobó extender hasta 2028 la militarización de la seguridad pública. Jesús Zambrano calificó cómo lamentable lo sucedido y declaró que debe haber consecuencias para los votantes del PRD.

“Debe haber una consecuencia porque si llegan ahí con la bandera del PRD y terminan votando en contra, es indebido y pone muy mal la presencia del PRD. Es una derrota de una trascendencia grande porque estamos ante una ruta que nos pone en peligro de llevarnos a una dictadura”, explicó.

Además, aseguró que fue una partida ganada por López Obrador porque se dividió la oposición y habrá que ver qué pasará ahora con la alianza.

“Esto lleva a pensar que la coalición así cómo la veníamos conociendo, tuvo un golpe brutal, incluso de colocarla a un grado de defunción. Hay que redefinir cómo funciona la alianza. La parte principal en Edomex es el PRI pero no es la base. Con “Alito” yo no me voy a sentar a firmar nada y hay que ver los beneficios de una alianza pero a lo mejor ni siquiera habrá condiciones para ir juntos, aún a sabiendas de que eso puede llevarnos a la derrota”, concluyó.