El sistema apuesta al olvido, nosotros a la memoria: Jesuita de Chihuahua

Han transcurrido 101 días desde el asesinato de los padres jesuitas en la Sierra Tarahumara y la impunidad camina a la luz del día. El padre “Pato” Ávila, aseguró que ya han tenido una entrevista con el Fiscal General del Estado, pero que no se les dan muchos datos y no se ven claras las estrategias oficiales federales, ni estatales.

“Detener a “El Chueco” no era gran ciencia, pero se ve que no ha funcionado la estrategia y lo he dicho, solo que es molesto escucharlo en algunos niveles de gobierno. Yo me encargo de que no se apueste al olvido. El sistema le apuesta al olvido pero nosotros a la memoria, porque además la impunidad sigue muy latente y siguen operando los cuerpos delincuenciales y el pueblo crece en miedo”, detalló.

Ante la pregunta de Loret sobre sentir miedo, el jesuita expresó que el miedo es muy humano pero hay que cumplir las misiones personales y usar el miedo como adrenalina que nos empuja.

“Una cosa es que nos domine y otra que lo dominemos. Debemos seguir caminando y seguir señalando. Hay unas subidas y bajadas en la seguridad en Chihuahua, pero que uno recupere la paz que tenía hace 20 o 25 años, no lo he vuelto a ver”, concluyó.