Manuel Clouthier niega aspirar a alguna candidatura

En algunos medios, se conjeturó que Manuel Clouthier sería nuevo aspirante a ser “corcholata” del PAN. Sin embargo, según el político retirado, todo obedece a una especulación a raíz de que Marko Cortés lo invitó a dar una conferencia en el PAN.

“No aspiro a ninguna posición electoral, lo he dicho múltiples veces. De opinar a aspirar, la respuesta es no. Con Marko he platicado desde hace muchos meses, y de ahí nació la invitación que te comento. De alguna manera, es porque tengo algo que aportar a la institución”, expuso.

Por otro lado, dijo que en política electoral, todo suma y todo resta, y que son muchas variables aún las que se irán dando para saber si Morena será la única opción para 2024.

“Hay muchas cosas que han desgastado a AMLO aunque aún hay afecto de gente que lo quiere a él. Nadie quiere el desastre que ha sido su gobierno”, agregó.

Finalmente, aseguró que se le puede ganar a Morena en las elecciones de 2024 si “se hace la tarea” desde la oposición.

“Yo no veo que la alianza esté trascendiendo lo electoral. Creo que la alianza debe ser legislativa. Sin un proyecto, veo difícil que puedan encontrar a la persona ideal, si no sabemos para qué”, concluyó.