El informe sin testar del caso Ayotzinapa que le fue filtrado a la periodista Peniley Ramírez, revela cómo murieron los 43 normalistas. Este asunto de la filtración del informe sin testar tiene molesta a mucha gente en el Gobierno y a muchos seguidores y solidarios de los padres, pero según Aguilar Camín, es una filtración que Andrés Manuel López Obrador había pedido unos días antes y se presta a sospecha.

“Quien hizo la filtración no lo hizo en contra del presidente sino casi obedeciendo, AMLO es el único que no parece estar molesto por esto. Lo que trae este informe de nuevo es la intervención impresentable del ejército en la noche de Iguala y el encubrimiento que siguió a los hechos para evitar meter al ejército en la investigación y ocultar su complicidad y la de los grupos criminales. Yo creo que esto para AMLO viene muy bien porque permite en su narrativa decir que sí son un Gobierno distinto, que se aclara el caso aunque se tenga que lastimar a una institución como es el ejército”, explicó.

Va hilo sobre mi #Linotipia de hoy "Ayotzinapa: el encubrimiento" que publica @Reforma, @muralcom y @elnorte. La columna describe una nueva cronología del caso Ayotzinapa. Se basa en este documento, que se publicó testado hace unas semanas y del que obtuve una copia sin testar. pic.twitter.com/Qb9IeZpnnN — Peniley Ramírez (@penileyramirez) September 24, 2022

En su análisis, el periodista señaló que la vertiente del encubrimiento de estado (que es distinto de la masacre), le da fichas al presidente para seguir adelante con acusaciones y órdenes de aprehensión porque Murillo Karam, era en ese entonces subordinado del ex presidente Enrique Peña Nieto y si quisiera, también podría ser sujeto de juicio.

“Lo que hace en su narrativa es “limpiar” al ejército que tenía esos hábitos para un nuevo ejército que es el que sí protege a sus ciudadanos. El ejército, aunque no lo parezca, no es homogéneo y este tipo de castigos, hasta cierto punto, no son novedad. Es una prueba política que procede ilegalmente, pero que en narrativa, funciona”, detalló.

Por otro lado, dijo que la nueva consulta del presidente sobre las Fuerzas Armadas es arbitraria y una ofensiva contra el INE.

“Si algo demuestra esto también es que el ejército no puede dejar de ser una institución sujeta a la rendición de cuentas y tiene que ser la institución más vigilada. Ahora los mexicanos debemos preocuparnos de si vamos a tener un ejército opaco en sus tareas improvisadas por el Gobierno, que se sumergen en corrupción e impunidad y en sus tareas distintivas”, agregó.

Concluyó que el informe de Encinas muestra a un ejército impresentable.