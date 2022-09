Morena quiere comprar tiempo: Clemente Castañeda

Morena quiere comprar tiempo para ver a quién convencen, presionan o chantajean, acusó el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda.

“Yo acabo de decir en la tribuna que rechazamos el retiro de la minuta. Lo que queremos es que se vote porque eso significa despejar de una vez por todas el fantasma de la militarización que ha vuelto a revivir el presidente. Hay que pedirle entonces al Gobierno que se ponga a hacer la tarea de seguridad pública, donde capacite a los cuerpos policiacos. Esperamos que ahorita que termine la sesión de grupos parlamentarios, Morena decida que se vote ahora. Si es así, se vota la reforma y podemos dedicarnos a ocuparnos de lo que debemos. Si no es así, se pone pausa para que se siga cocinando y esperando que en algún momento Morena y el Gobierno quiera regresar a está decisión”, explicó.

Castañeda dijo que el retiro del dictamen es una buena noticia, porque quiere decir que el bloque de contención formado por las oposiciones ha funcionado.

“El bloque de contención es muy estable, y eso se nota en que ellos han manejado los tiempos, estamos fuertes, sólidos y nos vamos a mantener así. El senador Raúl Paz estaba buscando alternativas políticas, con MC hubo algunas pláticas pero él decidió tomar un camino distinto y lo respetamos pero le advertimos que está en el lado incorrecto de la historia. Lo único que nosotros hemos puesto sobre la mesa es un proyecto para cambiar al país, MC no es objeto de nada más que de un camino que construya un futuro distinto”, agregó.

Por otro lado, habló sobre la posibilidad de aliarse con PRD y PAN ya con el PRI, fuera de la oposición.

“Creo que es muy prematuro para hablar de una alianza electoral, fijamos la posición desde el 2021 y hoy estamos más animados que nunca porque creemos que por desgracia, la alianza no tuvo resultados, no tuvo éxito y no cumplió los objetivos que se propuso. Yo no descarto que MC pueda ser el articulador de ese esfuerzo, pero no descarto confrontar a Morena y sus aliados”, concluyó.