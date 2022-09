MC abierto al diálogo, no a la vieja política: Enrique Alfaro

De acuerdo con Enrique Alfaro, el debate respecto a si MC esta o no a favor de la participación del ejército en la seguridad pública, es una puesta equivocada, pues aseguró que no entiende la ruta que se tomó para impulsar el mando militar.

“Hoy lo que deberíamos estar haciendo es fortalecer las policías municipales y estatales para que las guardias civiles se restauren en todo el país, de otra forma, es militarizar al país”, agregó.

Por otro lado, señaló que PAN y PRD se equivocaron desde el inicio al aliarse con el PRI porque no tenía fondo ese proyecto, dijo que está mal planteado, mal diseñado y que los resultados se ven ahora.

“Lo que se abre para MC es la posibilidad de construir un bloque opositor que sea diferente a las alianzas de siempre. No podemos empezar a partir de una construcción donde los partidos pueden estar por encima de los intereses de la ciudadanía, si se piensa así Movimiento Ciudadano sin duda se uniría al proyecto. Creo que MC ha puesto voluntad para el diálogo pero a partir de nuevas reglas. La salida del PRI abre una oportunidad nueva, a que se cambien las reglas aunque si no están dispuestos, MC puede hacer su propio proyecto”, explicó.

Finalmente, negó que haya una definición para 2024, pues recordó que falta mucho para 2024 y siempre que se ha enfrentado a una elección, se le ha dicho que es imposible ganar pero ha aprendido en la política que esto se va construyendo sobre la marcha y falta aún ver muchos episodios.

“Creo que AMLO es un factor diferenciador en una contienda electoral pero en este momento para Jalisco, yo tengo que trabajar con él. Al país no le conviene una confrontación directa, creo que puede haber alternativas para cambiar el ánimo electoral y generar una posibilidad de competencia. Estamos abiertos a platicar con todo mundo en MC, no puede haber este tipo de posiciones radicales. La única definición tomada es que no nos prestaremos a la vieja política”, concluyó.