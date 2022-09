"La alianza opositora no está muerta, está pasando por una coyuntura complicada pero trabajamos intensamente para que sea superado a corto plazo" dijo Gustavo de Hoyos tras la propuesta de reforma presentada por el PRI.

De acuerdo con el cofundador de la alianza Sí Por México, el solo hecho de que los dirigentes de PAN y PRD hayan escogido la suspensión es que hay un interés de encontrar salida a la situación actual. Asimismo reiteró que están trabajando para que se atiendan los compromisos originales.

"Uno de los temas principales en el ámbito legislativo es el fortalecimiento de las asociaciones civiles, por eso me parece que lo que pasa con el PRI requiere debate. Nos parece que la posición de "Alito" no es concordante y es equivocada. Nuestro llamado es claro, la iniciativa no debe prosperar", detalló.

Finalmente aseveró que cuando empezaban haciendo llamado a los partidos, parecía imposible hacer una coalición, pero se logró y ahora con un camino recorrido, por ello, declaró que deben hacer votos para poderlo superar, porque la supervivencia de la alianza es fundamental para tener éxito en las siguientes elecciones.