El pasado viernes por la tarde fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República, el ex procurador Jesús Murillo Karam y se le imputan cargos por tortura y obstrucción de la justicia. Sin embargo, Emilio Álvarez Icaza asegura que se trata de un movimiento político por tres razones: primero, no hay prácticamente ninguna diferencia entre “La verdad histórica” y lo que presenta Encinas. Segundo, es muy grave que el gobierno esté rompiendo lo que se conoce en derechos humanos en caso de desapariciones forzadas como presunción de búsqueda en vida porque eso significa que para el Gobierno, los estudiantes ya están muertos y va en contra de los estándares internacionales. Y finalmente, que no se entiende por qué si es un crimen de Estado, no señalan a Areli Gómez u otros encargados y no son llamados ni siquiera a declarar.

“Creo que están utilizando políticamente el caso y quieren construir una cortina de humo con un pacto de impunidad y la pieza clave es Enrique Peña Nieto. Yo creo que Jesús Murillo Karam es una persona íntegra y que él no participa en este tipo de crímenes de estado. La verdad de las cosas es que si hay obstaculización de la justicia, deberían de haber más procuradores llamados a declarar”, señaló.

Por otro lado, explicó que en términos de fondo lo que presentó Encinas no es nada distinto y además no contestan las tres preguntas principales:

El informe del #CasoAyotzinapa no resuelve dónde están los 43 estudiantes, a quienes se les debe buscar en vida. Ni quién ordenó su desaparición para configurar el #CrimendeEstado.



No aporta nada de lo que ya sabíamos y sí, en cambio, abona a la impunidad para los responsables.

1. ¿Dónde están los estudiantes?

2. ¿Qué les pasó?

3. ¿Quién o quiénes tomaron las decisiones para que así pasara Ayotzinapa?

De acuerdo con el senador, esto lejos de ayudar, complica porque el fenómeno de las desapariciones continúa y si las cosas siguen como hasta ahora, este se convertirá en el sexenio con mayor cantidad de personas desaparecidas.

“Yo a AMLO le propongo que hagamos un diálogo republicano, no se esconda en sus mañaneras. A mí me parece que todo fue muy inesperado y sorpresivo que lo presentaran así. Pienso que ya había mucho desánimo de los padres y estaban haciendo un control de daños, no sé si quieren controlar daños por la crisis de violencia o que liberaron a los dos delincuentes detenidos en Jalisco, no lo sé pero sí es claro que fue de improvisto y hay un problema de procesamiento”, finalizó.