José Ramón confirma el conflicto de interés en la Casa Gris: Xóchitl Gálvez

José Ramón López Beltrán acusó a Xóchitl Gálvez de grabar “su casa” para la televisión. Sin embargo, la senadora aseguró que fue a la casa Gris original, al fraccionamiento que por cierto, dijo “está bien padre”, para tomar los videos sin violar ninguna ley y para su informe de gobierno, porque como Secretaria de la Comisión Anticorrupción, le ha dedicado mucho tiempo al conflicto de interés que José Ramón confirma que existe porque se enteró que estuvo allí.

“Cuando fui, el dueño salió muy molesto y me dejó ver la amenaza de que era algo ilegal lo que estaba haciendo, sin embargo, nunca me metí. La verdad de las cosas es que hay serios indicios de que estos personajes sí se conocían, yo estoy muy convencida. A mí no me importaría que viviera en esa casa, pero el problema son los contratos millonarios con Pemex”, aseveró.

Reiteró que hay mucha evidencia y llama la atención que José Ramón se refiere a la casa Gris como “nuestra casa”. Y finalmente dijo que su informe tendrá un capítulo importante de la casa gris que está prevista para la primera semana de septiembre.