Buen futuro inmediato para la economía y para la banca nacional: ABM

La pandemia ha dejado estragos económicos en muchos sectores. Sin embargo, de acuerdo con Daniel Becker, ha sido un buen año, de utilidades importantes. En parte por buenas estrategias y en parte también porque para contrarrestar la pandemia, la banca creó reservas en exceso y por eso vemos incrementos en la rentabilidad de algunas instituciones.

“Los mexicanos le tienen mucha confianza a la banca, eso y los modelos predictivos de crédito son lo que le dan mucha fortaleza al sistema bancario. Existen riesgos inherentes a la inflación pero vamos un paso adelante. Hay analistas que no ven recesión. Pero no hay que olvidar también que EE.UU. ha tenido menor actividad económica y de frente podemos ver que hoy no hay nada preocupante aunque seguimos atentos”, explicó.

Por otro lado, aseguró que debemos entender que se tiene que hacer una región de América del Norte mucho más robusta, pues hay una oportunidad de aprovechar la tensión y déficit comercial de China.

Economistas de Bank of America dijeron que esperan una desaceleración en la economía de México en 2023 hasta el 0.0%, en línea con la ralentización de su vecino y principal socio comercial, Estados Unidos. — Daniel Becker F (@DBeckerF) August 3, 2022

“Si traemos esa manufactura de alto valor agregado puede beneficiar a muchos mexicanos. Estamos ante una posibilidad de tener un elemento diferenciador pero el tratado tiene muy claro el cómo se dividen los problemas y las diferencias, es una relación compleja”, reiteró.

Finalmente, Becker dijo que por la frontera de México pasan casi 2 mil millones de dólares diarios y por ello, es importante que las revisiones del T-MEC se resuelvan rápido y que no tenga que llegar a paneles internacionales.