Se pervirtió elección en Morena: Monreal

El fin de semana hubo elecciones internas en Morena y Ricardo Monreal decidió no participar. El saldo, según el líder de Senadores de Morena no es positivo, y se trata de las conductas y procesos de los que hay que alejarse, pues no es parte de su lucha que haya este tipo de espectáculos donde hay denuncias y serios cuestionamientos sobre el proceso.

“No nos ayuda nada que al partido lo incruste el interés del gobierno para poder prefigurar las decisiones políticas que se tomen porque nos aleja del ideal de tener un partido independiente. No es el detrimento de quienes resultaron electos, hay vicios de origen y hay una prefiguración porque creen que controlando los órganos de decisión tendrían también la posibilidad de decidir quiénes serán candidatos a los puestos de elección popular”, explicó.

Dijo que la razón por la que renunció en su momento al PRI fue porque los órganos eran controlados por el gobierno y porque había exclusión, que aseguró, es eso lo que lo tiene prácticamente ahora en su extinción.

Un abrazo solidario para todas las personas que participaron en el proceso interno para elegir consejeras y consejeros de MORENA. Mantengamos la unidad, hay que seguir luchando. México nos necesita. #FelizLunes pic.twitter.com/vtMf8pGIKk — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 1, 2022

“La gente se aleja cuando ve control, es una equivocada estrategia que lastimó y humilló a muchos militantes serios, comprometidos y honestos. Es una política selectiva con la que yo no estoy de acuerdo. No podemos auto engañarnos y decir que fue una jornada ejemplar, hay que aceptar que se pervirtió la elección, que hay vicios serios y que se orientó la decisión desde antes a través de facciones que no nos hacen ningún bien y que solamente resultan en un mal presagio para elecciones futuras”, lamentó.

También reiteró que lo sucedido no era lo que querían de Morena, y que le entristece lo que pasó con este proceso. Aunque por otro lado, lo ve como una oportunidad porque quiere ser el presidente de la reconciliación nacional.

“México necesita reconciliación, acuerdos y consensos porque nos vamos a enfrentar a desafíos enormes y por ello, no cedo a declinar mi aspiración. Tengo la experiencia y la lucidez para ofrecer los mejores oficios a mi país y es lo que me interesa, me interesa mi país”, concluyó.