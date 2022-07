Tan solo en la última semana, dos mujeres fueron quemadas hasta ser privadas de la vida, ninguno de los casos tiene culpables presos y las investigaciones a penas comienzan. Sin embargo, según la directora del Observatorio Nacional del Feminicidio, Luz Estrada, aunque existen estructuras que protegen a las mujeres, no se están llevando a cabo y no se ha tomado en cuenta el factor “saña” que hay en común en muchos casos.

“La saña es un elemento para entender la situación de los feminicidios. Se habla de violencia sexual, de lesiones, porque son características de como las mujeres son sometidas y violentadas hasta privarlas de la vida”, explicó.

Dijo también que hay un informe de INEGI de 2019 y que da cuenta de cómo cada vez con más frecuencia se expresa la saña en contra de las mujeres, donde se les prolonga el dolor mientras son asesinadas.

“Sería importante entender cómo en estos años esto sigue pasando y las autoridades no actúan para proteger a las mujeres. En otros casos las mujeres han denunciado y no se les proporciona protección de vida. Sabes que la autoridad no investiga y no hay diligencia ni se entiende la violencia en que las mujeres se encuentran inmersas, alienta este tipo de agresiones”, agregó.

Por otro lado, señaló que la situación de la violencia comunitaria es muy compleja, pues estamos hablando de que ya no hay lugar seguro para las mujeres y eso sí genera una situación de miedo, inseguridad, zozobra y preocupación de que los agresores sigan libres.

“Lo grave es que hay protocolos, programas de protección, pero se minimizan los hechos. La gente al frente de estas instancias especializadas no están especializadas, y por eso se dice que las mujeres son exageradas y no se provee entonces ningún tipo de protección. Sí hay estructuras, pero no se están llevando a cabo”, lamentó.

Finalmente, aseguró que es muy delicado decir que un feminicidio es un suicidio, como esta sucediendo ahora en Jalisco, pues tener claridad es fundamental. Lo importante, dijo, es que la Fiscalía haga la investigación con debida licencia y perspectiva de género.

“Sólo así podemos saber si realmente se están haciendo bien las investigaciones o se está haciendo lo que sea para apagar el incendio de este feminicidio”, concluyó.