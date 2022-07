Padre de Margarita señaló a autoridades por no evitar la muerte de su hija

Margarita Ceceña Martínez murió este domingo debido a las graves quemaduras que sufrió por un ataque con gasolina en Cuautla, Morelos. Su padre, Bernadro Ceceña, aseguró que desde el incidente no ha salido del hospital y no tiene la historia completa de cómo había sido agredida antes. Sin embargo, confirmó que no era la primera vez que era víctima de violencia.

“Antes de que pasara eso, ya había sido agredida y le habían pegado, rasguñado. Fue a la procuraduría de Morelos a levantar un acta y le dijeron que no tenía suficientes pruebas. Todo esto, mes y medio antes de ser agredida con gasolina. Mi niña no me quería preocupar y se quedaba callada, si no, le hubiéramos puesto un remedio a esto”, expresó.

Por otro lado, señaló que los integrantes de la Fiscalía no se han acercado a su familia y que cuando su hija se acercó la atacaron con falta de evidencias.

“Tías, primas y otros familiares, siete en total, fueron quienes agredieron a mi hija. La justicia vale pa' pura madre, no han agarrado a nadie y nadie se acerca. Si nosotros vamos a preguntar nos ignoran, nos abandonan hasta que se les pegue la pinche gana. Ya sólo falta que la procuraduría nos pida a nosotros que agarremos a los responsables y se los llevemos para que los encarcelen”, explicó.

Finalmente, reiteró que su familia siente impotencia por no poder defenderse y por no ser tomados en cuenta por la autoridad.