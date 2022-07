Morena debe respetar la ley, advierte el INE

Mario Delgado dijo el día de ayer que no respetarán la tutela preventiva que impuso el tribunal. Adriana Fabela, consejera del INE, explicó que lo que está haciendo el órgano electoral es velar porque se respete la constitución y la ley empezando porque se respeten los procesos en las elecciones. De ahí que se haya emitido una tutela preventiva, porque se llevó a cabo un evento en Coahuila y lo que se verificó es que ese evento y el del Edomex, da pie a pensar que se trata de un acto de proselitismo por parte de Morena.

“En Edomex y Coahuila lo que hicieron fue estar en un espacio público con personas que tienen algún interés en esa candidatura, hablan de que Morena tiene que extenderse en esa y otras candidaturas y también las otras “corcholatas” están en el podio o hacen uso de la voz para que apoyen a Morena. Y si bien no dicen expresamente que ellos quieren ser los candidatos, aunque sí lo han hecho en otras ocasiones, lo anterior es lo que da pie a que se tome cómo acto de proselitismo”, explicó.

LEER MÁS: Resolución de TEPJF es propia de un régimen fascista: Mario Delgado

Ejemplificó con un evento que se llevó a cabo en Querétaro, donde hicieron un foro sobre políticas electorales en un formato muy distinto. Según Fabela, las asambleas informativas están bien pero lo otro sí son actos aparentemente proselitistas, y dijo aparentemente porque será el INE el que decida si es o no.

“Lo que dice el tribunal es que el INE estaba obligado a emitir la tutela preventiva por lo que nosotros observamos. Son servidores públicos y tienen mayor exposición, personal que los está apoyando, etc. Hay que valorar el principio de equidad que Morena argumenta para seguir haciendo sus reuniones. Es una medida meramente temporal, faltan las investigaciones, ver si ocupan recursos públicos o no y si hay irregularidades o no, además de sanciones, lo determinará el INE”, agregó.

Todos los días algunos consejeros del #INE salen con su amparo bajo el brazo para seguir ganando más que nuestro Presidente @lopezobrador_ .



Vamos a terminar con las burocracias doradas. ¡#LaReformaElectoralVa! pic.twitter.com/pWGmWDANX4 — Mario Delgado (@mario_delgado) July 21, 2022

Reiteró que la idea es que se guarde el orden constitucional del estado de derecho y que los interesados en candidaturas respeten los tiempos. También insistió en que lo único que están haciendo es aplicar la ley y la constitución, no es una cuestión arbitraria.

“Si ellos no quieren cumplir con la tutela preventiva, será bajo su riesgo. Todos deben respetar la ley y sobre todo el principio de equidad”, concluyó.