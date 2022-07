Resolución de la TEPJF es propia de un régimen fascista: Mario Delgado

Después de que el Tribunal Electoral prohibiera las asambleas donde participen “corcholatas” para las elecciones de 2024, Mario Delgado señaló que se trata de acciones propias de un régimen fascista y no de una democracia. Reiteró que Morena como partido político se integra de ciudadanos y ciudadanas con derecho, y que ordenar que no se hagan asambleas cuando son un partido político, es violar los derechos constitucionales.

“Estamos luchando por tener democracia. Nosotros no tenemos la culpa de que la oposición no pueda organizar asambleas porque no juntan a nadie. Es una exageración esta medida”, expresó.

Sobre la elección de coordinador o coordinadora en el Estado de México, dijo que de las 68 personas inscritas, 20 hombres y 48 mujeres, todos fueron sometidos a una encuesta de reconocimiento como se pide en la convocatoria. Se realizó la encuesta vía telefónica y con esto finalizó la primera etapa. Agregó que a partir de esa elección se definirá quién irá a la segunda encuesta y entonces se escogerá al coordinador o coordinadora del Estado.

Insistió respecto a la decisión del tribunal que estamos muy lejos del 2024, y no sabemos si van a participar o no los personajes que se presentan a las asambleas. Así mismo, reiteró que son conocidos por su trayectoria y por su trabajo público, es por ello, que le resulta un exceso que los quieran “encerrados en sus casas”.

“Morena viene de la lucha por la democracia, eso nos enseñó AMLO, a luchar por la libertad y la democracia, no nos van a detener, tenemos garantías que no nos están respetando. No pueden los derechos ser objeto de la inquisición. Lo que dice la constitución es que no deberá coartarse el derecho de reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Es un derecho constitucional que pretenden limitarnos, es un régimen autoritario”, explicó.

Finalmente aseguró que por la vía legal están combatiendo esta decisión, pero que es una injusticia que está seguro que el pueblo de México no va a permitir, pues son un movimiento pacífico y legal luchando contra algo que está totalmente fuera de lugar.

“A Ciro Murayama no le gusta esto porque es el principal empleado de la derecha corrupta. No puede restringir la libertad de asociación. Por donde quiera que lo veamos es un exceso. El tribunal deberá resolver respetando los derechos fundamentales y libertades que establece la constitución. Vamos a seguir luchando por la democracia y las libertades. No vamos a parar”, concluyó