Las autoridades deberían renunciar por negligentes: padre de Debanhi

El día de ayer se dieron a conocer los resultados del tercer peritaje después de que el cuerpo de Debanhi Escobar, fuera exhumado. Al respecto, su padre dijo que las conclusiones apuntan a que no estaban equivocados al decir que la muerte de Debanhi no fue un accidente y que la autoridad local es la que no ha sido capaz de avanzar en las investigaciones.

“No sabemos si es por dolo, negligencia o por incapacidad del trabajo. Sigue y va a seguir el proceso hasta esclarecer el caso. Vamos a tratar de encontrar a los culpables. Los funcionarios deberían renunciar o que los corran, el de la SEMEFO y el del peritaje en la primera autopsia. Son los que estuvieron en la primera conferencia de prensa donde dijeron que Debanhi se había muerto de un golpe”, expresó.

Además, aseguró que Gustavo Adolfo dijo que está comprometido con encontrar la verdad, y que espera que sea cierto, pues quieren responsables del feminicidio.

“Comprobado ya está: a Debanhi la mataron, la sembraron, la asfixiaron y estuvo privada de su libertad de ocho a diez días. Ya está demostrado que Debanhi fue asesinada, empezaremos nuevamente con las investigaciones con está nueva información. Después de 90 días aún no hay presuntos culpables ni detenidos”, explicó.

Las negligencias, el no hacer bien su trabajo, las filtraciones por medio de algunos funcionarios, han sido las grandes fallas que han tenido la investigación según Mario Escobar y se preguntó que si eso hicieron con Debanhi, ¿qué no hicieron con otros casos?

“Confiamos en la verdad, confiamos en que nos van a decir las cosas, no me interesa quién la diga. Es una situación mediática donde todos queremos saber la verdad para ver dónde están fallando y si la gente está fallando, que renuncien o que abran paso a gente que sí sabe hacer su trabajo”, agregó.

Finalmente, dijo que quieren tener justicia dentro de Nuevo León y del Gobierno federal porque “todos tuvimos 18 años y no por eso se deben violar nuestros derechos”. Reiteró que mantienen la esperanza de que gobierno y fiscalía hagan bien su trabajo.