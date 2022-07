México debe procurar solidaridad con Ucrania: Salomón Chertorivski

La invasión de Rusia a Ucrania que comenzó el 24 de febrero de este año y el saldo se ha reflejado en muertes, tensión mundial, inflación, entre otros. Salomón Chertorivski narró un poco de cómo ha sido su traslado a Kiev y el recibimiento por parte del país.

“Llegamos vía Polonia, estuvimos ahí varios días conociendo de cerca la política de la acogida a los ucranianos que han cruzado la frontera polaca. Después fuimos de Polonia a Helma y finalmente de Helm a Kiev. Estamos en Kiev conociendo de primera mano qué es lo que aquí ha pasado. Hay varios compañeros de otros partidos que estamos acá”, detalló.

Sobre cómo se vive en una ciudad donde hay guerra, el diputado federal de MC dijo que hay dos cosas: por un lado, sobre todo a los alrededores, hay muchas ciudades que fueron destruidas, incluidas las escuelas, centros culturales, en general todo ha sido bombardeado. Por otro lado, habló sobre una normalización de la vida cotidiana, es decir, ya empieza a haber tráfico y los comercios comienzan a estar abiertos.

“En los últimos cuatro meses, hay muchas mujeres que regresan con sus niños a sus hogares. Hay una suerte de normalización ante el tiempo que ha pasado pero también los horrores de una invasión. Nos ha tocado escuchar explosiones, hoy por lo menos ya van tres alarmas y en el hotel nos pidieron bajar al búnker. Sin embargo, en esa normalización no todos bajan. Fueron misiles que sí tocaron tierra y mataron a 20 personas a 10 km de donde estábamos”, explicó.

Finalmente, hizo un llamado a que continúe mostrando solidaridad el Gobierno mexicano. También insistió en que no podemos ser ajenos a la situación aunque sea otro territorio, pues con sucesos como la inflación, no podemos pensar que esta guerra no nos afecta. Además, advirtió que a más de 4 meses, sobre todo en Latinoamérica hay mucha desinformación provocada por el régimen de Putin, y que por ello, los ciudadanos debemos seguir al tanto para incidir en los órganos internacionales y procurar ayuda humanitaria.

“México importa y mucho en este juego geopolítico. Nos recibieron los alcaldes, mañana vamos al parlamento, hoy estamos con diputados ucranianos y lo agradecen mucho. Latinoamérica ha sido muy lejano en este asunto. No había antes una delegación de mexicanos en Ucrania y lo agradecen enormemente”, concluyó.