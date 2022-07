Pido justicia, no ayuda: Ignacio Mier

Acusado de desvío de dinero, entre otras actividades ilícitas, Ignacio Mier dijo que no se trata de otra cosa más que de actos de congruencia política y de convicciones firmes. Sin embargo, aseguró que él no puede permitir que su inocencia, sabiendo cuál es el fondo del asunto, y que un apellido que es parte de un patrimonio heredado, sea manchado con intereses mediáticos ni políticos.

“No quiero que se haga uso faccioso de las instituciones para perjudicarme, eso es lo que están haciendo algunos gobernantes morenistas. Santiago es generoso pero existe mucha miseria humana y sobre todo está presente en la política. No seguiré la misma ruta mediática que ellos hicieron pero es muy injusto. Si esto fuera cierto, yo estaría pidiendo ayuda, no justicia”, expresó.

Por otra parte, reiteró que él no está vinculado ni pertenece a ninguna de las empresas mencionadas en los comportamientos ilícitos que fueron señalados. Dijo que la única empresa a la que pertenece es a “Noticias Cambio”, pero que no tiene nada que ver.

“La razón por la que me están haciendo esto no la sé. Tengo tres teorías pero te puedo decir dos. Primero: hay que preguntarle a ellos, el ¿por qué lo hicieron? Dos: Dicen en el pueblo, ¿qué favores les hiciste nacho? Tres: Tienen la solicitud patológica, enfermiza del Gobernador de Puebla de perseguir a todo aquel que no se asuma cómo su súbdito, su seguidor o su esclavo”, explicó.

Finalmente, respecto a su opinión sobre Miguel Barbosa, Gobernador de Puebla, aseguró que salió mal gobernante y con acciones del antiguo régimen.

"Utiliza instrumentos del poder para perseguir. No tengo miedo, ni aunque me amenace. Me uní al movimiento para luchar contra las injusticias y contra todo lo que atente a la dignidad humana. El pueblo no es tonto. Tonto el que cree que el pueblo es tonto. Es un movimiento libre, de hombres y mujeres buenos. Se nos colaron algunas personas que no están a la altura”, concluyó.