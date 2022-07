Pablo Gómez decidió no congelar cuentas de EPN: Santiago Nieto

La investigación que se comenzó a llevar a cabo contra el expresidente Enrique Peña Nieto, inició cuando Emilio Lozoya declaró en contra de 30 personas. De acuerdo con Santiago Nieto, fueron 22 denuncias y la UIF se dio a la tarea de analizar a 35 personas, Peña Nieto estaba entre los analizados. Posteriormente, relata, fue Pablo Gómez quien retomó la investigación.

“La empresa de la que se habla en la investigación es de la familia de Enrique Peña Nieto. Además estaba la denuncia de Lozoya y hay otros temas relacionados a los pagos de tarjeta de Peña. Aunque no hay que violar la presunción de inocencia, Peña Nieto tendrá que mostrar sus pruebas de descargo”, agregó.

Asimismo, informó que hay reuniones periódicas en un grupo donde se veían los temas de corrupción, es decir, que no es una actividad nueva ni fue resultado de alguna actividad extraordinaria.

Por otro lado, el ex titular de la UIF señaló que la Fiscalía y los estados necesitan muchas mejoras como evitar la fragmentación, por ejemplo. Y agregó que la investigación en curso contra Peña Nieto es una buena oportunidad para saber si la Fiscalía es realmente un órgano autónomo.

“La ley general de transparencia señala que no se puede alegar la información reservada o confidencial. No se debe ventilar la información del expediente, pero en el caso de un servidor público, tienen un mural de protección mucho menor porque hay un interés social y colectivo de saber si la persona pública estuvo envuelta en temas ilícitos”, explicó.

Además, aclaró que la normatividad permite que en la presunción de actividades ilícitas, se congelen las cuentas de los servidores acusados y por lo tanto, fue Pablo Gómez quien decidió que no se congelaran las cuentas de Enrique Peña Nieto.

Coincido en algo con @PabloGomez1968. Cuando llegó la 4T la UIF estaba subordinada al modelo neoliberal de corrupción. Me tocó romper eso y ponerla al servicio de la transparencia y honestidad. Denuncié extorsiones, descongelamientos y opacidad. — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) July 7, 2022

Respecto al trabajo realizado de Gertz Manero como Fiscal General de la República dijo que no sabe si tiene algo en su contra, sin embargo, lo respeta. También señaló que no comparte casos particulares como la persecución a Julio Scherer, pero que es normal no compartir formas de trabajo con él ni con Pablo Gómez.

“Yo ya ni he platicado con Pablo Gómez y aunque no ha aclarado que no se refiere a mí como aliado de la corrupción, no hemos hablado. Mi tema no son las venganzas. Las difamaciones que he sufrido las defenderé y atacaré jurídicamente a mis adversarios”, expresó.

Finalmente reiteró que las empresas para las que trabaja no son fantasmas, dijo que paga impuestos y que los 29 millones de pesos que debe, son por créditos hipotecarios de varias instituciones, entre ellas, Banco Azteca.

“Me queda claro que mi labor fue evidenciar a Cabeza de Vaca, ese es mi nivel. Los que están debajo no me interesan. Estamos en un país muy polarizado y eso no beneficia en nada al país. Yo sigo tranquilamente en la academia. El cargo que tengo es de unos meses y ya, es para que haya una buena transición jurídica”, concluyó.