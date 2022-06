Lozoya sabía que estaba mintiendo y que no tenía pruebas: Javier Coello

El ex abogado de Emilio Lozoya Austin hizo un recuento de cómo fueron transcurriendo los hechos que mediáticamente se han dado a conocer respecto al caso del ex director de Pemex, su familia y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

“Los problemas con Odebrecht comenzaron durante el gobierno de Peña Nieto y fue en 2017 me busca Lozoya. En 2019 un juez manda orden de aprehensión a Emilio Lozoya, presento yo los amparos y escondo a mis clientes. A la hermana de Lozoya la tuve 9 meses en mi casa, a Emilio más de un año y medio en Málaga en casa de un amigo suyo. A la mamá de Lozoya no la oculté”, detalló.

Aseguró que fue Lozoya Thalmann, padre del ex director de Pemex, quien le cuenta que hay un conflicto con Gertz y que tenía miedo. Posterior a eso, le sacó un amparo para que pudiera presentarse ante el fiscal y ambos (Lozoya padre e hijo) firmaron sus respectivos amparos.

“En octubre del 2019, antes de que detuvieran a Emilio me llamaron para regañarme. En febrero del 2020 detienen a Emilio en Málaga y él me dice que fue su papá quien lo entregó y que se entregó para declarar lo que ha declarado. Lo malo, fue que no tiene pruebas claras. A partir de ahí Lozoya padre no me vuelve a buscar”, explicó.

Así mismo, declaró que fue convicción propia no seguir en el caso después de que Emilio Lozoya le aseguró que no tenía pruebas sobre sus declaraciones y fue ahí donde Lozoya le entrega la carta que se dio a conocer hace poco en medios de comunicación.

“Es en esa carta donde dice que está siendo presionado. Hasta ahí lo que pasa es que yo dejo la defensa, me quedo callado y me debe mis honorarios: 20 millones pactados y 5 millones que yo había puesto antes. Él me aseguró que tenía un contrato con Carlos Autrey donde había interés y garantía hipotecaria por 31 millones. De ese contrato me cedió los derechos, presento las demandas y todo correcto hasta que los últimos días de mayo, se me revocan los poderes”, contó.

Respecto a las recientes declaraciones del titular de la FGR, dijo que no lo va a demandar. Sin embargo, sí le exigirá explicaciones sobre sus difamaciones en contra de Coello y la vulneración a la institución.

“Yo no voy a demandar a Gertz, le voy a pedir que me aclare por qué me llama bandido, abogadete y pendejo. Si yo soy todo eso, ¿por qué me pidió que salvara a su hermano? Hay algo muy preocupante que hay que dejar claro. Es preocupante y lamentable que se vulnere a la Fiscalía General de la República. La FGR es la encargada de la persecución de los delitos, de no permitir la justicia selectiva, de perseguir a los narcotraficantes ¿qué pasa cuando vulneran los derechos de la institución?”, agregó.

Finalmente, lamentó que haya asuntos que ya ni siquiera traten de política, sino de impunidad absoluta. Aseguró que no hay lógica política en lo que está sucediendo, pues en este país “no se mueve la hoja de un árbol si no hay voluntad política del presidente de México”. Además recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: “presidente que no se entere de todo, no es presidente”.

“No podemos tolerar esto. Yo no pido que se vaya el Fiscal, pero no puedo permitir que se siga vulnerando la institución del Ministerio Público Federal”, concluyó.