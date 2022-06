Estamos peor que en otros tiempos: CEM

No es un secreto que México tiene cifras de terror cuando hablamos de violencia, crimen organizado y homicidios y ante ellas, el episcopado mexicano también se ha dado a escuchar. A través de un comunicado firmado por 19 obispos, la Conferencia del Episcopado Mexicano dio a conocer su preocupación ante el incremento de violencia, pues aseguran es muy fuerte y la estrategia no está brindando resultados.

“No hay paz. La gota que derramó el vaso fue el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas, pero es una situación que lleva mucho tiempo en el mapa. Según las estadísticas es el sexenio con mayor incremento. Estamos peor que en otros tiempos”, dijo Ramón Castro.

De acuerdo con el Secretario General de la CEM, una de las ideas que se han manejado estamos ante un estado fallido y aseguró que de parte del episcopado no quieren llegar ahí y que es por ello, que exigen soluciones complejas, atinadas y efectivas, además de hacer un llamado a un diálogo nacional.

“Siento que la mayoría de los sacerdotes siempre se han identificado con la gente pobre y sin esperanza. Estamos identificados con todo el pueblo de Dios. Veo que en algunos aspectos sería muy importante que AMLO tuviera mayor contacto con lo que está pasando y con lo que está sufriendo nuestro pueblo. Las decisiones que se están tomando en cuanto a paz e impunidad, no están siendo las más correctas”, detalló.

Finalmente, lamentó que la impunidad siga reinando y el crimen organizado se sienta tranquilo.

“Yo creí que iba a haber un cambio, pero ahora siento que no es lo que habíamos pensado. Me siento personalmente cómo que nos debe. Debe haber un seguimiento, no debe quedar así nada más. Debemos dar una continuidad y darle alguna forma. Somos artífices del cambio y de la paz. Queremos ser miembros o elementos de un cambio”, concluyó.