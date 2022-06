Morena no cumple con la agenda LGBT+, acusa diputada trans

No voy a ser parte del 'pinkwashing' político de Morena, que es igual al de las empresas que todo el año nos discriminan pero cuando llega el Pride sacan productos de arcoiris, se sacan fotos con nosotros y termina junio, no pasa nada, y tenemos que esperar al siguiente año para que se vuelva a hablar de nuestros derechos, dijo la diputada federal por Morena, María Clemente García, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la diputada trans le preguntó abiertamente al líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, por qué la tiene al borde de la renuncia, pues a un año de la 65 legislatura no hay avances en dictámenes sobre el matrimonio igualitario, en la reforma sobre la igualdad sustantiva, no se quiere legalizar para tipificar el transfeminicidio ni para agregar la discriminación al daño moral en el Código Penal Federal.

"El Congreso ha sido 'pinkwasheado', se pintó de arcoíris, se prendieron las luces del Senado pero no hay dictámenes avanzando, no hay resultados para la población LGBTTI".

La diputada María clemente García aseguró que cree en los principios de Morena, un movimiento del que es fundadora, pero dijo creer que no se están cumpliendo a cabalidad en la vida organizativa del partido, y especialmente en la población LGBT+.

Señaló que está decepcionada y que no quiso irse de Morena porque le entregó su juventud, vida y lucha, pero se opone a cualquier gobierno que no quiera dar presupuesto a la población LGBT+, que le haga la vida más difícil a la sociedad civil organizada, que no legisle para la diversidad sexual, "a eso sí me opongo", finalizó.