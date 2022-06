México gastó lo menos en vacunación y salud: Dr. Xavier Tello

Comenzó la vacunación a menores de entre 5 y 11 años de edad después de más de dos años de que comenzó la pandemia y el Dr. Xavier Tello aseguró que se debió a que el Gobierno mexicano buscó ahorrarse la mayor cantidad de dinero posible, pues desde 2019 la FDA había dado autorización para que se llevara a cabo la campaña de vacunación y fue hasta nueve meses después de la aprobación, que en México comenzaron las aplicaciones.

Además, dijo que en septiembre después de la aprobación, Pfizer ofreció vacunas pediátricas y el Gobierno se negó.

“En el mundo se está avanzando en vacunación infantil y nosotros seguíamos montados en la negación. Aún con amparos, la gente no quería vacunar a los menores. Es muy simple, es una malinterpretada visión de la farmacoeconomía. México no hizo muchas pruebas porque decidió no comprarlas”, agregó.

De acuerdo con el analista, la política de vacunación ha tenido dos ejes rectores: la economización y las restricciones. Reiteró que nos hemos tardado muchos meses en llegar a donde estamos debido a que se ha buscado invertir la menor cantidad de dinero posible.

Sobre la quinta ola, dijo todos tenemos que estar preocupados, pues aunque la mortalidad no es tan grave y sigue siendo inaceptable que sigan muriendo tantas personas, no es lo más recomendable el tener mucha gente enferma al mismo tiempo.

“Todo el mundo tiene a su alrededor a gente enferma, pero no es como la viruela del mono, que es una enfermedad que tiene muchos años y una variante, que se le dice viruela del mono. Es una infección complicada de transmitir pero sí requiere un contacto íntimo. No es de alarmarse”, explicó.

Finalmente, comentó que hay que tener una labor epidemiológica para contener la viruela del mono y que lo que le preocupa a la OMS es que se vaya a salir de control o que haya mala comunicación como ha pasado con otras enfermedades.

“La gente debe saber de qué se trata, las autoridades de salud tienen que informar de forma fácil y contundente”, concluyó.