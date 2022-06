Soy inocente y lo voy a probar: Jaime Rodríguez “El Bronco”

Después de haber pasado por múltiples dificultades de salud, Jaime Rodríguez aseguró que se encuentra estable aunque algunas veces se complique, supone que lo peor ya fue superado. Además, dijo que emocionalmente está bien y que en otro hospital le están haciendo valoraciones porque se acerca una tercera intervención y tiene que recuperarse.

“Yo ya tenía un padecimiento que estando en el penal, te das cuenta de lo que realmente sucede allí dentro. Uno de los grandes problemas del país es la poca atención que le ponen al sistema penitenciario. Además hay un sistema médico rancio, caduco, viejo”, lamentó.

Respecto a las acusaciones y señalamientos que ha hecho el actual Gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo que cuando las partes no funcionan en un gobierno, siempre buscan chivos expiatorios.

“Nosotros siempre intentamos dejar un Estado con cobertura educativa al 100%, con el agua suficiente, con todo lo mejor. Samuel dice que todos tienen la culpa menos él, es el “yo no fui”. Yo no sé si ha gobernado porque para todo echa culpa”, expresó.

Sobre el tema de la autonomía, explicó que Nuevo León es un ejemplo, pues se trata del único estado con Fiscalía autónoma. Sin embargo, agregó que las presiones son intensas y por eso también hay problemas.

Luego de las buenas noticias, gracias a las cuales seguiré mis procesos legales fuera de prisión, quiero agradecer de todo corazón, a todos los médicos especialistas, enfermeros, personal de nutrición, limpieza, administrativos y seguridad, que estuvieron ayudándome

Finalmente, reiteró que las imputaciones que tiene no son por robo, ni por nada que tenga que ver con el Estado, y que es por eso que no ha pedido ninguna intervención de la Federación.

“Soy el punching bag de Samuel. Yo no soy hombre de rencores, ninguno de los dos delitos que se me imputan tienen que ver con el estado y él habla siempre de mi. Sé que soy inocente y lo voy a probar. No necesitan perseguirme, yo estoy en mi casa”, concluyó.