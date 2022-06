No me preocupa que hable Duarte: Maru Campos

De acuerdo con la actual mandataria de Chihuahua, Javier Duarte ya está en suelo mexicano y se están esperando indicaciones de la Fiscalía para su procesamiento.

“Voy a seguir la ley, queremos que los chihuahuenses sepan que aquí se defienden las instituciones, se hace justicia y no hay impunidad. Ni perdón ni olvido para nadie”, aseguró.

Tal como he dicho en distintas ocasiones, les reitero que en mi gobierno no habrá ni perdón ni olvido para los exgobernadores.



Tal como he dicho en distintas ocasiones, les reitero que en mi gobierno no habrá ni perdón ni olvido para los exgobernadores.

Respecto a las acusaciones que ha hecho Javier Corral, dijo que hoy se desmiente. Duarte es el ejemplo de que los mexicanos y chihuahuenses sí podemos tener un país sin impunidad, donde hay justicia y donde se pelea de la mano con las instituciones.

“Es una bocanada de esperanza para todos. No me preocupa lo que diga o haga, me preocupa y me ocupa que se conozca toda la verdad del caso y que se haga justicia” explicó.

Finalmente reiteró que tiene la conciencia tranquila y que saldrá ilesa del regreso de Duarte.