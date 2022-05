Checo tiene grandes posibilidades de ser campeón del mundo: papá de Checo

De acuerdo con el padre del corredor de Fórmula 1, el triunfo de Checo en Mónaco se veía venir y fueron múltiples circunstancias las que permitieron esa victoria.

“Si Mónaco hubiera sido pista seca, gana Ferrari. Son las circunstancias que favorecen a Checo. Ahora se prepara el campeonato del mundo”, explicó.

En un recuento cronológico, el papá de Checo también invitó a reflexionar respecto al origen del campeón de Mónaco, pues recordó que venían de un entorno con múltiples carencias y aún así hoy es una victoria histórica para México.

“Esto es un mensaje para todos nuestros jóvenes. Teníamos muchas carencias pero teníamos un sueño: llegar a la fórmula 1. Es un gran mensaje para toda la nación, se necesitan buenas noticias”, expresó.

Finalmente, afirmó que no tienen ningún problema con ningún presidente o ex presidente de México, pues la familia es amiga de todos. Independientemente del gobierno actual, dijo que no se debe olvidar que fue el ex presidente Felipe Calderón quien apoyó a Checo para llegar a la Fórmula 1.

“Lo mejor de los Pérez va a ser por los 200 años. Espero que mis nietos y bisnietos sigan ayudando a todos los mexicanos menos afortunados”, concluyó.