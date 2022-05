En su momento sí quisiera regresar a la Selección Mexicana: Javier Aguirre

De acuerdo con el nuevo entrenador del Mallorca, debería haber cambio de jugadores. A pesar de haber buenas intenciones por parte de los dueños, que delegan y dejan trabajar, aún hay mucho que hacer.

“Hay que poner a los jugadores en buenas posiciones. La presión es la misma, la humildad es lo diferente. Cuando no hay expectativas porque están en el suelo, levantar los ánimos es mucho más reconfortante”, expresó.

Aseguró además que sí regresaría a la Selección Mexicana, ya que aunque el Tata Martino está haciendo un buen trabajo, estaría bien que los dirigiera un mexicano.

“Al Tata lo veo con altibajos, ninguna lista nos conforma pero es normal”, explicó.

Además opinó que México necesita muchos cambios, haciendo una metáfora con el futbol, dijo que se necesita un cambio de equipo, pues esperaba que hubiera algo importante con la revocación de mandato, pero estuvo amarrada.

Finalmente aseguró que el mundial viene diferente, pues hay nuevas inversiones y los equipos vienen fuertes. Aseguró que Argentina y Polonia no van a ser fáciles.

“El clima de Qatar no me gusta nada, no me va a gustar nada el mundial pero veremos. Creo que Brasil y Alemania son mis favoritos”, concluyó.