"Valet", una carta de amor a los migrantes: Derbez

Antes de platicar sobre su nueva película, Eugenio Derbez expresó su preocupación por los ataques mediáticos que ha recibido últimamente por sus aportaciones para detener la construcción del Tren Maya, entre otras declaraciones respecto al manejo del actual Gobierno.

“Trato de ayudar en lo que puedo a mi país y no sé por qué sacan las cosas de contexto. Uno esperaría que dijeran gracias y en realidad te atacan. Nunca había sentido tanto ataque por cosas que iban en contra de algún deseo del presidente. No quiero ser confortativo, no quiero atacar pero sí siento que es muy restrictivo aunque he dicho cosas mucho más fuertes y mucho más puntuales” lamentó.

Además, expresó su interés por la política desde afuera y confesó que antes, le interesaba integrarse a la política hasta que se dio cuenta de la cantidad de ataques que podía llegar a recibir y la energía que le drenaba.

Respecto a “Valet”, su película más reciente, aseguró que es una carta de amor para los migrantes, ya que explican por qué los latinos se juntan, la riqueza de nuestra cultura y el cariño que hay.

“Es una comedia muy divertida que no habla acerca del tren maya, es muy diferente. Un valet que de pronto le pagan para que salga con una de las actrices más famosas de Hollywood y desata muchas situaciones cómicas”

Concluyó que estaban desarrollando el guion como una simple comedia pero cuando gobernaba Trump, se dieron cuenta que se había convertido en un país dividido. “Valet” nació porque comenzaron a hablar de como para la sociedad norteamericana los migrantes pueden ser tan invisibles aunque sean tan necesarios.