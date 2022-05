Recibo el Premio Princesa de Asturias con orgullo y satisfacción: Dr. Matos

Después de que el día de ayer, le llamaron al Dr. Matos Moctezuma para decirle que era finalista, el día de hoy a las 5 de la mañana (hora CDMX), lo anunciaron como ganador del galardón internacional Princesa de Asturias, que Matos aseguró recibir con mucho orgullo.

“Todo es gracias al personal que durante 44 años que llevamos ahí, hemos colaborado en las investigaciones. No es la labor de un hombre o una mujer, es mucho mayor. Eso me enorgullece mucho. No es solo Eduardo Matos, son muchas personas que han estado ahí y que han aportado conocimiento para conocer la cultura mexica”, explicó.

Fragmento de las declaraciones de Eduardo Matos Moctezuma, tras la concesión del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2022.



Fragmento de las declaraciones de Eduardo Matos Moctezuma, tras la concesión del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2022.

De acuerdo con el ganador del Premio Princesa de Asturias, no hay que olvidar la historia, hay que estudiarla y analizarla. Aseguró que lo que hace AMLO es manipular la historia y reiteró que eso no es ético.

“Hay que tener un conocimiento profundo de la historia y ver qué es lo que pasó y qué es lo que se hizo. No es sólo en este gobierno, es en todos en lo que se ha manipulado la historia”, aseveró.

Finalmente dijo que ha delegado en parte la coordinación, el programa de arqueología urbana y muchos otros, pues todos juegan un papel muy importante, y que después de ver lo que ha ocurrido en cuatro décadas, siente una enorme satisfacción.

“Estamos en busca del tiempo perdido, pero a veces lo encontramos. Yo estoy muy informado de lo que está ocurriendo en el templo mayor pero también en otras entidades”, concluyó.