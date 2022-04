COPARMEX rechaza control de precios

José Medina Mora, presidente de COPARMEX, reconoció que la inflación tiene competencia internacional y que, por ende, va mucho más allá de lo que sucede en el mercado nacional.

“Se trata de un fenómeno inflacionario en todo el mundo”, explicó.

Asimismo, hizo un llamado al Gobierno para no hacer control de precios, debido a que previamente se llevó a cabo con el Gas LP en México y no funcionó. Aseguró también que no solamente fue un modelo probado sin éxito en México, sino también en otros países.

Necesitamos crear #acuerdos, para bajar #precios en donde nos afecta la #inflación, principalmente en la canasta #alimentaria. El objetivo de controlar la inflación, distorsionaría los mercados y revertiría el nivel adquisitivo de los #trabajadores. #JMM #Unidad pic.twitter.com/HemxdLr4wC — José Medina Mora I. (@JoseMedinaMora) April 26, 2022

De acuerdo con Medina Mora, desde COPARMEX se ha planteado que se lleve a cabo un diálogo entre Gobierno y empresas privadas que tengan productos de la canasta básica para buscar un acuerdo donde haya sacrificios de ambas partes con el fin de controlar los precios de, al menos esos productos.

Agregó que es fundamental que el Gobierno ponga de su parte, pues la inseguridad y la mala administración de recursos pueden abonar a que los precios sigan perjudicando a los consumidores.

Finalmente el presidente de COPARMEX dijo que la expectativa es que la siguiente semana pueda ser anunciado el plan de control de precios y que afortunadamente han tenido apertura al diálogo por parte de gobernación, donde también se involucraron la Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los socios de empresas con los 24 productos de la canasta básica.

“La inflación lo que ocasiona es la pérdida del poder adquisitivo y por eso preocupa a empresas y a gobierno'', concluyó.