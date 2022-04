Grecia Macías, abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, aseguró que el proyecto presentado por parte de la ministra Piña, aborda el derecho a la privacidad y el de la protección de datos personales. Confirmó que lo que el padrón quería, era conseguir nombre y domicilio, pero también datos biométricos con el fin de disminuir los delitos de extorsión.

Sin embargo, reiteró que los datos biométricos son sumamente sensibles porque no se pueden cambiar, y que la ley no decía qué datos biométricos en específico, es decir, que no había un límite.

Concluyó que la concentración de datos biométricos en una base de datos centralizada, le da acceso a autoridades y policías sin una orden judicial, y que, por experiencias pasadas e internacionales, se ha comprobado que el almacenamiento de esa data no sirve para nada más que para tener más control y generar un estado de vigilancia mucho más fuerte que el que tenemos ahora.