Gobierno no está haciendo nada ante Ómicron: Andrew Comas

Ante la confirmación de 23 casos de Ómicron en México, el Gobierno no está haciendo nada ante la llegada de la nueva variante del COVID-19 al país, porque no ha habido ningún cambio en la estrategia de Salud, afirma en Así las Cosas con Carlos Loret de Mola el doctor Andrew Comas García, integrante del Consorcio Mexicano para la Vigilancia Genómica.

Señala que la detección de estos casos de Ómicron fue por la vigilancia genómica privada y no por la vigilancia genómica hecha por el Gobierno federal, por lo que destacó, “seguramente de estos 26 han de ser cientos más”, en comparación con los 300 mil casos detectados en las últimas 24 horas en Estados Unidos y presentados este martes por el presidente estadounidense Joe Biden.

El doctor Comas señaló que los ciudadanos no se están tomando enserio el incremento de contagios por Ómicron, debido a que las autoridades de Salud han dicho que no pasa nada y que no es un tema importante, ya que dijo, en México “hay una desensibilización de la muerte impresionante”.

Destacó la importancia de reforzar las medidas sanitarias de Salud como el de no permitir la entrada de personas del extranjero sin una prueba negativa de COVID, así como presentar el comprobante de vacunación.

También dijo que para intentar mitigar los contagios se debe seguir aplicando a toda la población adulta la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19, además del uso obligatorio de cubrebocas y aumentar el muestreo de pruebas.